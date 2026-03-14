ОПЕК о добыче сырой нефти в мире в 2026-2027 гг.

БАКУ/Trend/ - В 2026 году мировой спрос на нефть составит 106,53 миллиона баррелей в сутки, сообщает Trend со ссылкой на отчет ОПЕК.

Согласно информации, мировой спрос на нефть в 2027 году продолжит устойчивый рост и составит в среднем 107,87 миллиона баррелей в сутки, что на 1,34 миллиона баррелей в сутки больше по сравнению с 2026 годом.

По данным отчета, на первый квартал 2027 года прогнозируется потребление на уровне 106,89 миллиона баррелей в сутки, во втором квартале - 106,81 миллиона баррелей, в третьем квартале - 108,46 миллиона баррелей, а в четвертом квартале - 109,29 миллиона баррелей.

Отметим, что в феврале 2026 года добыча сырой нефти в Азербайджане составила в среднем около 458 тысяч баррелей в сутки.

Согласно информации организации, показатель остался на уровне декабря 2025 года, но увеличился по сравнению с январем текущего года, когда добыча составляла 457 тысяч баррелей в сутки.

Кроме того, ОПЕК отмечает, что в 2025 году среднегодовая добыча нефти в стране составила 461 тысячу баррелей в сутки по сравнению с 481 тысячей баррелей в сутки в 2024 году.