Обнародован объем торговых операций между Азербайджаном и Турцией в январе

БАКУ /Trend/ - Объем торговых операций между Азербайджаном и Турцией в январе текущего года составил 431,7 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

По информации, это на 51,3 миллиона долларов США или на 10,7% меньше, чем в январе прошлого года.

За отчетный период товарооборот с Турцией составил 12,20% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, Турция заняла 2-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольшее количество торговых операций за отчетный период.

В январе 2025 года экспорт продукции из Азербайджана в Турцию составил 268,2 миллиона долларов США. Это на 39,9 миллиона долларов США или на 13% меньше, чем в январе прошлого года.

В январе прошлого года импорт продукции из Турции в Азербайджан составил 163,6 миллиона долларов США. Это на 11,6 миллиона долларов США или на 6,6% меньше, чем в январе прошлого года.

Следует отметить, что в январе текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 3,538 миллиарда долларов США. Это на 1,5 миллиарда долларов США или 30,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 2,236 миллиарда долларов США составил экспорт, 1,302 миллиарда долларов США – импорт. За прошедший год экспорт сократился на 802 миллиона долларов США или 26,4%, а импорт – на 750 миллионов долларов США или 36,5%.

В результате во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 933,6 миллиона долларов США, что на 52,4 миллиона долларов США или на 5,3% меньше, чем в предыдущем году.