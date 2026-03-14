Трамп заявил об ударе США по военным объектам на иранском острове Харк

БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы его страны нанесли мощный удар по военным объектам, расположенным на иранском острове Харк.

Как сообщает Trend, об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

«Только что по моему указанию Центральное командование вооруженных сил США провело одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока, и все военные цели на острове Харк, имеющем стратегическое значение для Ирана, были полностью уничтожены», — отметил президент США.