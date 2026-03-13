Скончался турецкий историк Ильбер Ортайлы

БАКУ/Trend/ - Скончался турецкий историк, профессор Ильбер Ортайлы.

Об этом передает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сообщается, что некоторое время он проходил лечение. Историк, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, скончался сегодня.

Отметим, что Ильбер Ортайлы - турецкий историк, академик и общественный деятель. Он широко известен своими исследованиями по истории Османской империи и Турции. Получил образование в области истории и политических наук в ряде университетов Турции и за рубежом. Является автором многочисленных книг и научных статей по истории.