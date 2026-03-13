На Глобальном Юге существует большой неиспользованный потенциал финансирования - Хафсат Абиола

БАКУ /Trend/ - На Глобальном Юге существует большой неиспользованный потенциал финансирования.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала президент инициативы "Женщины в Африке" Хафсат Абиола в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"Финансирование — это огромная проблема для нашего климата, и страны Глобального Юга постоянно обращаются к Глобальному Северу за деньгами. Если мы можем финансировать дамбу в Эфиопии, это показывает, что существует большой неиспользованный потенциал финансирования на Глобальном Юге, который мы также можем мобилизовать. Я считаю, что когда страны Глобального Юга объединяют усилия и берут на себя ответственность за свои проблемы, это помогает создать импульс для сотрудничества с Глобальным Севером. Я с нетерпением жду того, как на COP32 мы сможем это реализовать", - сказала она.

Абиола отметила, что, по ее мнению, главная задача COP - решить проблему фрагментации. "Мы слишком разделены. Эфиопия уже усердно работает над интеграцией африканских голосов, поэтому логично, что именно они примут COP32", - сказала она.