Новый рейтинг и новый успех UNEC (ФОТО)

Рейтинг SCImago опубликовал результаты за 2026 год.

SCImago Institutions Rankings является международной рейтинговой и аналитической системой, которая измеряет научную эффективность (50%), инновационный потенциал (30%) и социальное влияние (20%) университетов, исследовательских институтов и других научных организаций.

В рейтинге приняли участие в общей сложности 10827 учреждений, в том числе 5491 высшее учебное заведение.

В этот рейтинг включены 10 азербайджанских университетов. Азербайджан, впервые принявший участие в SCImago в 2009 году всего с двумя учебными заведениями, к 2026 году уже был представлен 13 учреждениями.

По рейтингу SCImago 2026, UNEC первый в Азербайджане.

В общем, укрепив свои позиции в шести научных направлениях, UNEC является лидером в Азербайджане по направлениям «Экономика, эконометрика и финансы», «Бизнес, менеджмент и бухгалтерский учет», «Социальные науки», «Энергетика», «Компьютерные науки», «Инженерия», а также «Искусство и гуманитарные науки».