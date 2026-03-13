Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Председатель Конституционного суда Азербайджана о роли адвокатов в обществе и правовой культуре

Общество Материалы 13 марта 2026 11:23 (UTC +04:00)
Председатель Конституционного суда Азербайджана о роли адвокатов в обществе и правовой культуре

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Сегодня наблюдается единство между молодыми и опытными адвокатами. Как защитники, адвокаты играют крайне важную роль в обществе.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев на торжественной церемонии принесения присяги и награждения в Коллегии адвокатов.

Ф. Абдуллаев подчеркнул, что общество оказывает адвокатам большое доверие:

"Адвокатов иногда представляют как "защитников обвиняемого", но, на мой взгляд, правильнее называть их "доверенными лицами", что придает профессии адвоката более глубокий смысл. Высокий уровень составления судебных решений является частью правовой культуры. В ряде стран мы наблюдаем влияние искусственного интеллекта на правосудие. Этот процесс будет непрерывно развиваться".

Лента

Лента новостей

Читать все новости