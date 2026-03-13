Иран пригрозил уничтожить нефтегазовую инфраструктуру США на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - В случае нападения на энергетические объекты Ирана будет уничтожена вся связанная с США нефтегазовая инфраструктура на Ближнем Востоке.

Как передает Trend, об этом заявил представитель центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия».

Отмечается, что малейшее нападение на энергетическую инфраструктуру и порты Ирана повлечет за собой сокрушительный и разрушительный ответ.

"В случае подобного нападения вся нефтегазовая инфраструктура в регионе, представляющая интерес для США и их западных союзников, будет сожжена и уничтожена", - сообщили в центральном штабе.