Звуки, вплетённые в вечность: вечер мугама в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся "Вечер мугама". В рамках совместного проекта Центра и телеканала "Мədəniyyət TV" для зрителей была представлена впечатляющая и разнообразная музыкальная программа. В исполнении ханенде прозвучали мугамные дестгяхи и популярные народные песни, сообщает Trend Life.

Разные по характеру и настроению мугамы – философский и светлый "Баяты-Шираз", проникнутые грустью и печалью "Сегях" и "Шуштер" и очаровательный тесниф "Дилькеш" представили заслуженные артисты Тейяр Байрамов, Илькин Ахмедов, Арзу Алиева, Бейимханым Велиева, а также солисты Центра Миралам Мираламов и Алмаханым Ахмедли.

Ханенде сопровождал инструментальный ансамбль солистов Центра: заслуженная артистка Чинара Муталлибова - канон, Рашад Ибрагимов - тар, Тебриз Юсубов - кяманча, Рафаэль Аскеров - балабан, Васиф Юсибли - уд и Амиль Мустафаев - нагара.

Зрители с большим интересом слушали известные классические мугамы, которым талантливые артисты дарили новое дыхание и звучание. Продолжительные аплодисменты свидетельствовали о том, что древнее искусство мугама по-прежнему близко сердцам слушателей. Мастерство исполнителей трогало душу, помогало заглянуть в себя и дарило возвышенные эмоции.

Еще раз отметим, что цель концертов под названием "Вечер мугама" - внести вклад в популяризацию мугама и донести философию этого древнего искусства до молодого поколения. Данные концерты помогают новому поколению глубже прочувствовать глубокий философский смысл и уникальную духовность этого музыкального богатства страны.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

