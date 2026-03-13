Глава МИД Азербайджана осудил очередной запуск ракеты по территории Турции

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора обсуждалась текущая ситуация с безопасностью и нарастающая напряженность в регионе.

Джейхун Байрамов осудил очередной запуск ракеты в направлении территории Турции и выразил поддержку братской стране. Было подчеркнуто, что дальнейшая военная эскалация может привести к нежелательным последствиям. В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Следует отметить, что сегодня ночью в воздушное пространство Турции вошла баллистическая ракета, запущенная из Ирана. По данным министерства национальной обороны Турции, ракета была нейтрализована силами ПВО НАТО, дислоцированными в Восточном Средиземноморье.

Следует отметить, что две баллистические ракеты, запущенные из Ирана в воздушное пространство Турции 4 и 9 марта, также были перехвачены силами ПВО НАТО.