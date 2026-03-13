Мир Древнего Египта в Баку - звездный триумф "Аиды" в великой классике страсти и судьбы (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вечер во Дворце Гейдара Алиева начался с особого ожидания: на сцене столицы должна была ожить одна из величайших страниц мировой оперной классики - опера "Аида" великого итальянского композитора Джузеппе Верди, сообщает Trend Life.

С первых аккордов зал погрузился в атмосферу Древнего Египта - мира, где переплетаются любовь и долг, верность и трагический выбор. Четырёхактная опера, наполненная мощными хоровыми сценами, масштабными музыкальными полотнами и тонкой психологической драматургией, вновь доказала, почему "Аида" по праву считается одним из самых величественных произведений мирового оперного искусства.

Особым событием вечера стало то, что партию Радамеса впервые исполнил всемирно известный тенор, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов. Его появление на сцене вызвало особый интерес публики, а мощный и выразительный голос артиста придал образу египетского военачальника драматическую глубину и эмоциональную силу.

Вместе с ним в постановке выступили известные солисты азербайджанской оперной сцены: Аида - заслуженная артистка Афаг Аббасова, Амнерис - народная артистка Фидан Гаджиева, Амонарсо - народный артист Авез Абдулла, Жрица - народная артистка Гюльназ Исмайлова, Рамфис - народный артист Акрем Поладов, Фараон - Игорь Ядров, Глашатай - Фахмин Ахмедли.

Музыкальным руководителем и дирижёром постановки выступил заслуженный артист, Маэстро Эйюб Гулиев. Постановку осуществил заслуженный деятель искусств Грузии Михаил Квалиашвили, режиссёром спектакля стал заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев. Художественное оформление принадлежит заслуженному деятелю искусств Эйюбу Фаталиеву. Хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, балетмейстер - народная артистка СССР Гамар Алмасзаде. Концертмейстерами спектакля выступили Даниил Кириллов, Роза Салимова и Илаха Садыхзаде.

Масштабная постановка, богатая сценография и мощная музыкальная драматургия превратили этот вечер в настоящее театральное событие. Продолжительные аплодисменты в зале стали лучшим подтверждением того, что встреча с бессмертным шедевром Верди вновь подарила зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!