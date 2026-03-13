После Отечественной войны 419 граждан Азербайджана стали жертвами мин - МИД

БАКУ/Trend/ - С момента окончания войны 2020 года 419 граждан Азербайджана стали жертвами мин.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана (МИД) в социальных сетях.

Сообщается, что из них 72 человека погибли, а 347 получили тяжелые ранения.

"Мины продолжают представлять серьезную угрозу для жизни гражданского населения и препятствуют безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев, а также продолжающимся восстановительным работам. Азербайджан привержен проведению работ по разминированию с целью обеспечения безопасного и устойчивого возвращения граждан страны на освобожденные от оккупации территории и ожидает поддержки международных партнеров в объединении усилий для достижения этой цели", - говорится в публикации.

Напомним, что 12 марта на территории села Ашагы Вейселли Ходжавендского района, освобожденного от оккупации, произошел минный инцидент. Житель Агдамского района, 1968 года рождения, Рамиз Машаллах оглу Гаджиев погиб, подорвавшись на противотанковой мине. Инцидент произошел на бывшей линии соприкосновения, на неразминированной территории, когда он пас скот верхом на лошади.