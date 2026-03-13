В 2026 году от мин будет очищено более 65 тысяч гектаров земли - Али Асадов

БАКУ/ Trend/ - В 2026 году в Азербайджане планируется очистить от мин более 65 000 гектаров земли.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Али Асадов во время обсуждения доклада о деятельности Кабинета министров в 2025 году на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Премьер-министр заявил, что в 2025 году от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 69 200 гектаров, а в общей сложности, с 2020 года, почти 249 000 гектаров освобожденных территорий. Общее количество находок составило 237 000.