Китай вошел в тройку крупнейших торговых партнеров Азербайджана - Лу Мэй

БАКУ /Trend/ - В январе 2026 года товарооборот между Китаем и Азербайджаном достиг 420 миллионов долларов США, впервые сделав Китай третьим по величине торговым партнером Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй на брифинге в Баку.

"Не только торговля между двумя странами демонстрирует быстрый рост, но и существенно повышается качество и уровень практического сотрудничества", - отметила она.

По словам посла, китайские предприятия активно реализуют проекты в Азербайджане в таких сферах, как производство электроэнергии из возобновляемых источников, автомобилестроение, информационно-коммуникационные технологии, а также производство строительных материалов.

"Китай и Азербайджан совместно продвигают высококачественное сотрудничество в рамках инициативы “Один пояс — один путь”. Транскаспийский международный транспортный коридор, являющийся частью Среднего коридора, обеспечивает рост грузопотоков и играет важную роль в поддержании стабильности глобальных производственных и логистических цепочек", - подчеркнула Лу Мэй.