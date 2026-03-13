Китай позиционирует себя как лидер Глобального Юга - экс-президент Словении

БАКУ /Trend/ - Китай в определенной степени позиционирует себя как лидер Глобального Юга, постепенно становясь ведущей силой мировой экономики.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил экс-президент Словении Борут Пахор в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

По его словам, на нынешнем историческом геополитическом этапе Китай является победителем.

"За последние 20 лет было сделано очень многое для подготовки Китая к роли глобального лидера, и это действительно впечатляет. Каждый, кто был в Китае за последние пять-десять лет, мог наблюдать колоссальное развитие. Но дело не только во внешних изменениях - речь также идет о политическом перепозиционировании Китая в глобальных делах", - сказал экс-президент.

Б.Пахор отметил, что, по сути, Китай не сильно меняет структуру международного порядка, включая верховенство права, международные институты и другие элементы системы, однако новым фактором является активизация стран Глобального Юга.