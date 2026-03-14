Трамп заявил о провале стратегии Ирана

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что стратегия Ирана полностью провалилась.

Как сообщает Trend, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«У Ирана были планы взять под контроль весь Ближний Восток и полностью уничтожить Израиль. Как и сам Иран, эти планы теперь мертвы!» — говорится в публикации.

Комментируя операции, проведённые против Ирана вооружёнными силами США и Израиля, глава Белого дома также раскритиковал ряд американских СМИ.

«Фейковые новости не хотят сообщать о том, насколько успешно вооружённые силы США действовали против Ирана, который полностью побеждён и хочет заключить сделку — но не такую сделку, которую я бы принял!» — подчеркнул Трамп.

Он также поделился видеозаписями, на которых показаны удары по стратегическим объектам на территории Ирана.