Али Асадов назвал объем экспорта азербайджанского газа по трубопроводам за 2025 г.

Экономика Материалы 13 марта 2026 13:12 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ/ Trend/ - В 2025 году через трубопроводы Азербайджан экспортировал 25,2 миллиарда кубометров газа.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении отчета о деятельности Кабинета Министров в 2025 году.

Премьер-министр отметил, что наряду с рынком Европы развивается сотрудничество по новым направлениям, и впервые начались поставки азербайджанского газа в Сирию:

"В прошлом году количество стран, закупающих азербайджанский газ, увеличилось до 14. На данный момент это число достигло 16. В частности, начались поставки газа в еще две европейские страны – Германию и Австрию".

