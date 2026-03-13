Али Асадов назвал объем экспорта азербайджанского газа по трубопроводам за 2025 г.

БАКУ/ Trend/ - В 2025 году через трубопроводы Азербайджан экспортировал 25,2 миллиарда кубометров газа.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении отчета о деятельности Кабинета Министров в 2025 году.

Премьер-министр отметил, что наряду с рынком Европы развивается сотрудничество по новым направлениям, и впервые начались поставки азербайджанского газа в Сирию:

"В прошлом году количество стран, закупающих азербайджанский газ, увеличилось до 14. На данный момент это число достигло 16. В частности, начались поставки газа в еще две европейские страны – Германию и Австрию".