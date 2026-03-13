В Шамахы реконструируются межсельские дороги

БАКУ /Trend/ - В распределении инвестиционных расходов государственного бюджета на 2025 год из 566,6 млн манатов, выделенных Государственному агентству автомобильных дорог, 30 млн манатов предусмотрены на строительство и реконструкцию межрайонных и межсельских автомобильных дорог.

Как сообщает Trend, это отражено в отчёте о деятельности Кабинета министров Азербайджана за 2025 год, который был обсуждён сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

В отчёте отмечается, что в последние годы в рамках Государственной инвестиционной программы в Шамахинском районе были проведены ремонтные работы на автомобильных дорогах местного значения общей протяжённостью 72,8 км, охватывающих 15 населённых пунктов с населением 23 тысячи человек. Кроме того, в городе Шамахы были выполнены работы по ремонту автомобильных дорог, охватывающих городскую территорию, общей протяжённостью 81,5 км.

Для включения в проект Государственной инвестиционной программы на 2026 год Государственное агентство автомобильных дорог представило в министерство экономики предложение о проведении капитального ремонта автомобильных дорог общей протяжённостью 29 км в Шамахинском районе.