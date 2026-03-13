В Азербайджане увеличилось число активных плательщиков НДС

БАКУ /Trend/ - На 1 марта текущего года в Азербайджане число активных налогоплательщиков по сравнению с началом года увеличилось на 0,7%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 7% и составило 865,4 тысячи человек.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, на отчетную дату число активных плательщиков НДС по сравнению с началом года увеличилось на 2,1%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 10,2% и составило 59,6 тысячи.

На ту же дату число активных хозяйствующих субъектов (объектов) по сравнению с началом года увеличилось на 1,5%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 7,4% и составило 236,4 тысячи.

Отметим, что в аналогичный период прошлого года число активных налогоплательщиков по сравнению с началом 2025 года увеличилось на 0,2% и составило 808,4 тысячи, число активных плательщиков НДС - на 2,4% и составило 54,1 тысячи. На ту же дату число активных хозяйствующих субъектов (объектов) увеличилось на 1,3% и составило 220,2 тысячи.