К 2030 г. большинство e‑commerce операций будет осуществляться через мобильные устройства

БАКУ /Trend/ - Согласно исследованиям McKinsey, на глобальном уровне в 2025 году было обработано 3,6 триллиона платежных операций общим объёмом 2 квадриллиона долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно опубликованному в 2025 году "Отчёту о международных платежах", объём операций электронной торговли в мире в 2024 году составил 6,8 триллиона долларов США, а к 2030 году данный показатель вырастет до 10,8 триллиона долларов США.

При этом отмечается, что в 2024 году 57% глобальных операций электронной торговли осуществлялись через мобильные устройства, тогда как к 2030 году прогнозируется, что 64% операций будут проводиться именно через мобильные устройства.