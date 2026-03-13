Израильские ВВС за сутки уничтожили более 200 объектов в Иране

БАКУ/ Trend/ - За прошедшие сутки израильские военно-воздушные силы нанесли удары по более чем 200 целям в западном и центральном Иране.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным ЦАХАЛ, основными целями являются пусковые установки баллистических ракет, системы противовоздушной обороны (зенитные ракетные комплексы) и объекты по производству вооружений.

Десятки бомб были сброшены на цели израильскими военными самолетами.

Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.

28 февраля США и Израиль нанесли масштабные удары по военным объектам Ирана. В результате атак погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военно-политических деятелей. В ответ Иран осуществил ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам в регионе.

В последующие дни противостояние расширилось. США потопили в Индийском океане иранский фрегат IRIS Dena, а 8 марта Сейид Муджтаба Хаменеи был избран третьим Верховным лидером Ирана.

Конфликт поставил под серьезную угрозу безопасность региона и энергетический рынок.

На фоне напряженности в сфере безопасности вокруг Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли, и ряд стран призвали своих граждан покинуть регион.