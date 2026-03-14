Азербайджан играет важную роль в глобальном диалоге - Игорь Гарафулич (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ — Азербайджан играет важную глобальную роль, предоставляя площадку для обсуждения ключевых международных вопросов.

Об этом в субботу Trend заявил временно исполняющий обязанности резидента-координатора ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич в кулуарах брифинга, посвящённого Тринадцатой сессии Всемирного форума по вопросам городского развития (WUF13).

По его словам, проведение форума имеет большое значение для международного сообщества, поскольку создаёт пространство для диалога по наиболее актуальным вопросам развития городов.

"Для системы ООН эта конференция очень важна, потому что она даёт всему миру возможность обсуждать то, что является приоритетным для каждого города. Сегодня многие ключевые проблемы - занятость, жилье, достойная работа - напрямую связаны с развитием городов", - отметил он.

Гарафулич подчеркнул, что в нынешних условиях особенно важно сохранять площадки для международного диалога.

"Миру сейчас нужно гораздо больше разговоров, чем войн", - сказал он.

Он также отметил роль Азербайджана в продвижении глобальной повестки, напомнив, что страна уже принимала крупные международные мероприятия.

"Это не разовая инициатива. Азербайджан уже принимал COP29, и я рассматриваю проведение Всемирного форума как продолжение этой работы - предоставление пространства для обсуждения важных глобальных вопросов. Поэтому Азербайджан играет действительно значимую роль на международной арене", - добавил Гарафулич.