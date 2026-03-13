Американский самолет-заправщик потерпел крушение в Ираке - Центральное командование

БАКУ /Trend/ - В Ираке потерпел крушение американский самолет-заправщик KC-135.

Как передает Trend, об этом сообщило Центральное командование США в социальной сети X.

Сообщается, что на месте крушения проводится поисково-спасательная операция.

В командовании отметили, что самолет, участвовавший в операции против Ирана, не был сбит.

В заявлении говорится, что самолет разбился на западе Ирака «в результате инцидента с участием другого воздушного судна». Однако после инцидента второй самолет смог приземлиться.