Американский самолет-заправщик потерпел крушение в Ираке - Центральное командование

США Материалы 13 марта 2026 02:18 (UTC +04:00)
Американский самолет-заправщик потерпел крушение в Ираке - Центральное командование
Фото: CENTCOM / X

БАКУ /Trend/ - В Ираке потерпел крушение американский самолет-заправщик KC-135.

Как передает Trend, об этом сообщило Центральное командование США в социальной сети X.

Сообщается, что на месте крушения проводится поисково-спасательная операция.

В командовании отметили, что самолет, участвовавший в операции против Ирана, не был сбит.

В заявлении говорится, что самолет разбился на западе Ирака «в результате инцидента с участием другого воздушного судна». Однако после инцидента второй самолет смог приземлиться.

