Турция планирует усилить климатическую повестку — Мурат Курум

БАКУ /Trend/ - Конференция по климату COP31 будет проведена в Турции, и городом-организатором мероприятия станет Анталья. В рамках форума, прошедшего сегодня в Баку, состоялись встречи с руководителями и представителями предыдущих саммитов COP. Во время встреч обсуждались проделанная работа и планы на будущее.

Как сообщает Trend, об этом сегодня журналистам в рамках XIII Глобального Бакинского форума на тему «Устранение разногласий в мире на этапе переходного периода» заявил министр окружающей среды, урбанизации и климатических изменений Турции и назначенный президент COP31 Мурат Курум.

По его словам, успешное проведение COP29 в Азербайджане и результаты, достигнутые в рамках COP30 в Бразилии, могут быть дополнительно развиты на следующем этапе: «Цель состоит в том, чтобы укрепить решения COP, принятые до настоящего момента, и превратить их в практические результаты. Основная наша цель — не просто принимать решения, а предпринимать конкретные шаги и переходить к действиям. В этом контексте будет реализовано инклюзивное и многостороннее руководство COP, и всему миру будет продемонстрирован процесс, в котором никто не останется вне внимания. Вчера также была проведена встреча с руководителем Международного энергетического агентства. На встрече основной акцент был сделан на важности формирования странами политики самодостаточной энергетики. На сегодня одной из основных причин многих мировых кризисов является именно энергетический вопрос. Примерно 70 процентов выбросов, влияющих на изменение климата, происходят от источников энергии.

Поэтому крайне важно, чтобы каждая страна формировала политику в сфере энергетики с учётом своих особенностей. Особенно важны шаги в области возобновляемой энергетики. Учитывая, что в мире примерно 700 миллионов человек не имеют доступа к электричеству, можно подчеркнуть, насколько важно учитывать различные потребности и ожидания людей, проживающих в этих регионах».

М. Курум отметил, что дискуссии в рамках процесса COP31 будут продолжены в этом направлении.

«В подготовленном плане действий особое внимание уделяется повышению участия молодежи, формированию климатически устойчивых городов и другим вопросам. Мы верим, что в предстоящий период будет реализован успешный процесс, и планируем передать важные послания нашему общему дому — миру. Кроме того, проект «Ноль отходов» (Zero Waste), реализуемый совместно с Первой леди Турции Эмине Эрдоган, планируется расширить на глобальном уровне», — сказал он.