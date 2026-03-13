Обсуждено укрепление экономического сотрудничества между Азербайджаном и UNCTAD

БАКУ /Trend/ - Обсуждено укрепление экономического сотрудничества между Азербайджаном и Конференцией ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в «X» написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«В рамках XIII Глобального Бакинского форума прошла встреча с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребеккой Гринспан. Мы обсудили экономические тенденции, текущее состояние глобальной деловой среды и международных торговых связей. Особое внимание уделили возможностям укрепления сотрудничества с UNCTAD в направлении диверсификации экономики, организации программ по расширению потенциала цифровой торговли и поддержки экосистемы инноваций», — отмечается в публикации.