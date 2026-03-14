Президент 73-й сессии Генассамблеи ООН отметила высокий уровень подготовки Азербайджана к WUF13

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продемонстрировал высокий уровень подготовки к проведению Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявила президент 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса на брифинге в Баку, посвященном WUF13.

"Я лично убедилась в гостеприимстве Азербайджана, его высоких организационных возможностях, а также в богатстве истории и культуры Баку, поэтому уверена, что Всемирный форум городов пройдет успешно", - добавила она.

По ее словам такие мероприятия, как Всемирный форум городов, требуют не только сильной технической подготовки, но прежде всего политической воли и лидерства.

"Сегодня мы видим, как различные направления объединяются для решения проблемы огромного масштаба. Речь идет о вызове, который требует от всех нас конкретных решений в области политики, инвестиций, проектирования и планирования", - отметила она.

Эспиноса подчеркнула, что масштабы жилищной проблемы требуют более активных действий со стороны международного сообщества.

"Когда мы говорим, что 1,1 миллиарда человек живут в трущобах и неформальных поселениях, а 300 миллионов остаются бездомными, это означает, что нам необходимо активнее работать над совершенствованием политики, увеличением инвестиций и принятием более ответственных политических решений", - сказала она.

Было отмечено, что нынешний жилищный кризис является результатом действий человека и может быть решен при наличии политической воли.

"Это кризис, созданный человеком, а значит, у него есть решения, которые также должны быть созданы человеком", - добавила она.