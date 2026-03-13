Средний коридор становится одним из самых практичных маршрутов между Азией и Европой - бывший глава МИД Таджикистана

БАКУ /Trend/ - Средний коридор становится одним из самых практичных и надёжных маршрутов между Азией и Европой.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал бывший министр иностранных дел Таджикистана Рашид Алимов в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"Страны Центральной Азии всегда поддерживают инициативы и развитие в регионе. Как известно, значительный прогресс был достигнут в рамках китайской инициативы «Пояс и путь». За последнее десятилетие она сыграла важную роль в модернизации инфраструктуры и расширении транзитного потенциала региона. В то же время развитие Среднего коридора приобрело особое значение", - сказал он.

Р. Алимов отметил , что Средний коридор становится одним из самых практичных и надёжных маршрутов между Азией и Европой через Центральную Азию и Каспий.

"Мы с большим интересом следим за европейской инициативой Global Gateway. Мы ожидаем, что она дополнит существующую инфраструктуру, укрепит устойчивость и придаст новый импульс развитию транспорта", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что в последние годы в Центральной Азии были произведены серьёзные преобразования. Железные дороги модернизированы, построены новые международные автодороги, созданы транспортные и логистические центры.

"Связность должна базироваться на предсказуемости, устойчивости и безопасности. Стабильная среда безопасности необходима для долгосрочных инвестиций и бесперебойной логистики. Эти преимущества получают производители, перевозчики и потребители. В Центральной Азии транспортные инициативы рассматриваются как взаимодополняющие. Их цель — укрепление партнёрства и расширение сотрудничества", - сказал он.