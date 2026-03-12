Азербайджан помогает объединять страны для решения глобальных вопросов — ITU (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ — Способность Азербайджана объединять страны и создавать площадку для диалога способствует продвижению решений по ключевым глобальным вопросам.

Об этом Trend сказал заместитель генерального секретаря Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union, ITU) Томас Ламанаускас.

«Азербайджан является отличной площадкой для объединения разных стран», — сказал он.

По его словам, в прошлом году Международный союз электросвязи провёл в Баку Всемирную конференцию по развитию электросвязи, которая проходит раз в четыре года и собирает представителей со всего мира для обсуждения вопросов развития отрасли.

«Азербайджан успешно принял эту конференцию. По её итогам была принята Бакинская декларация и подробный план действий. В ходе обсуждений значительное внимание уделялось вопросам цифрового развития», — отметил Т. Ламанаускас.

Он подчеркнул, что важным событием стала также принятая в рамках COP29 в Азербайджане декларация Green Digital Action, к которой присоединились более 80 правительств и свыше 1800 участников.

По его словам, это свидетельствует о растущей роли цифровой повестки и о том, что Азербайджан активно способствует объединению стран вокруг обсуждения новых технологических вызовов и выработки согласованных решений.

Т. Ламанаускас добавил, что впереди проведение Всемирного урбанистического форума, в рамках которого, как ожидается, цифровая тематика также займёт важное место.

«Уверен, что такие площадки позволяют продвигать диалог и находить общие подходы по вопросам, имеющим глобальное значение», — подчеркнул он.