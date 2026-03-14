Состоялся обмен мнениями по стратегическому сотрудничеству Азербайджана и Китая

БАКУ/ Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с бывшим специальным представителем правительства Китая по европейским делам, бывшим послом Китая в Азербайджане Ву Хунгбо.

Как сообщает Trend, об этом Х.Гаджиев поделился публикацией на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что на встрече состоялся обмен мнениями по всестороннему стратегическому сотрудничеству Азербайджана и Китая, а также обсуждались ключевые вопросы в регионе.

"Это был ценный диалог, отражающий глубину наших двусторонних отношений", - говорится в публикации.