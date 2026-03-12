В Баку состоялся вечер памяти "Поговорим о тебе, Хумай" - о гражданине мира с богатой духовной культурой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская национальная консерватория совместно с Фондом помощи образованию "Huma Quşu" провела вечер памяти под названием "Gəl səndən danışaq, Humay" (Поговорим о тебе, Хумай), сообщает Trend Life.

На открытии ректор Азербайджанской национальной консерватории, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств, профессор Кямиля Дадашзаде отметила важность вечера, главная цель которого как можно более полно представить молодёжи образ Хумай Гулиевой, которая трагически скончалась в 36 лет, - гражданина мира с богатой духовной культурой, высоким интеллектом и уникальной культурой общения, посвятившую свою короткую жизнь помощи нуждающимся детям по всему миру. Она сотрудничала с международными гуманитарными организациями, в том числе с Международным комитетом Красного Креста, принимала участие в различных гуманитарных акциях во многих странах мира - от Азербайджана до Америки и Африки, была одним из активных участников Европейского форума азербайджанских студентов, сотрудничала с рядом влиятельных международных организаций.

Поэтому после ее смерти был создан Фонд помощи образованию "Huma Quşu". Главная цель фонда - оказывать финансовую поддержку талантливым и способным молодым людям из малообеспеченных семей, чтобы они могли получить качественное образование уровня бакалавриата и магистратуры как в Азербайджане, так и за его пределами, и вырасти полезными для общества людьми - добрыми и патриотичными молодыми гражданами, подобными Хумай. Кроме того, фонд оказывает финансовую поддержку ветеранам Карабахской войны, помогая им проходить обучение на различных курсах в области современных технологий, повышать квалификацию и осваивать новые специальности.

Президент "Huma Quşu" Шахла Везирова, мать Хумай, поделилась очень трогательными воспоминаниями о дочери.

В этот вечера образ Хумай раскрывался через сменяющие друг друга воспоминания, её собственные тексты, песни, посвящённые ей, а также произведения азербайджанских и зарубежных композиторов, которые она любила исполнять. На вечере прозвучали воспоминания друзей и коллег Хумай, были представлены выступления в форматах "Споём вместе с Хумай" и "Вспоминая Хумай", прозвучала песня на ее слова, продемонстрирован подготовленный консерваторией видеоматериал.

В концертной программе выступили - народные артисты Мансум Ибрагимов, Эльчин Хашимов, заслуженные артисты Эльнур Ахмедов и Эмиль Афрасияб, музыковед Шафагат Мамедова, студенты консерватории, молодые таланты.

Фонд "Huma Quşu" выразил глубокую благодарность руководству Азербайджанской национальной консерватории и участникам вечера за добрую память.

Более подробную информацию о фонде можно получить на официальном сайте https://humagushu.az/.

