Назван объем средств, выделенных в Азербайджане на восстановление освобожденных территорий

БАКУ /Trend/ - Численность населения, проживающего в освобожденных от оккупации регионах к концу отчетного года, составляет приблизительно 75 тысяч человек.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе выступления в Милли Меджлисе.

Премьер-министр заявил, что на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий в 2020-2025 годах из государственного бюджета было выделено 22 млрд манатов. В 2026 году на эти цели было выделено 3,5 млрд манатов. Таким образом, в общей сложности из государственного бюджета, включая и этот год, было выделено 25,5 млрд манатов.

А. Асадов отметил, что одновременно на освобожденных территориях продолжаются масштабные работы по разминированию. В 2025 году от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 69,2 тыс. гектаров, а в целом с 2020 года - почти 249 тыс. гектаров освобожденных территорий. В 2026 году планируется очистить от мин более 65 тыс. гектаров земель.