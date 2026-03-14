Экспорт ненефтяной продукции Азербайджана вырос

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале 2026 года экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 19,7% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года и составил 580,7 миллиона долларов США. За этот период экспорт продовольственных товаров вырос на 30,5%, достигнув 200,6 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на мартовский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно обзору, в январе-феврале текущего года экспорт сахара увеличился на 328,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хлопковой пряжи - на 158,7%, жиров и масел растительного и животного происхождения - на 110,8%, алюминия и изделий из него - на 37,4%, хлопкового волокна - на 33,3%, фруктов и овощей - на 32,7%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 10,9%, чая - на 5,1%.

В январе-феврале 2026 года экспорт аграрной продукции увеличился на 34,6%, составив 160,9 млн долларов США, а экспорт аграрно-промышленной продукции вырос на 22% - до 52,5 миллионов долларов США. В целом совокупный экспорт аграрной и аграрно-промышленной продукции увеличился на 31,2%, достигнув 213,4 миллиона долларов США.