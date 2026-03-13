Средний коридор обеспечивает безопасный и надежный транспортный путь между Азией и Европой - Бинали Йылдырым

БАКУ/Trend/ - Средний коридор обеспечивает безопасный и надежный транспортный путь между Азией и Европой.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым на панельном заседании

"Средний коридор и Евразийские транспортные ворота" в рамках XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"Средний коридор становится все более совершенным. Например, есть Суэцкий канал, маршруты вокруг Йемена, которые в любой момент могут быть проблемными. Ормузский пролив недавно был закрыт и не используется для транспортировки энергоресурсов и других грузов. В подобных непредсказуемых ситуациях этот коридор обеспечивает безопасный и надежный транспортный путь между Азией и Европой", - сказал он.

Б.Йылдырым подчеркнул, что региону, как и всему миру, необходимы процветание и мир.

"По этой причине Средний коридор - это не просто транспортный проект; он обеспечивает региональную стабильность. Турция, как член Организации тюркских государств, продолжит поддерживать это видение и способствовать укреплению связности по всему региону, поскольку в XXI веке сила наций определяется не только ресурсами, которыми они обладают, но и связями, которые они строят", - отметил он.

По его словам, безопасность и соблюдение торговых правил - это не ответственность лишь отдельных стран, а общая обязанность всей мировой экономики. Укрепление Среднего коридора является важным элементом выполнения этой общей ответственности.