Хикмет Гаджиев обсудил проект TRIPP со специальным представителем ЕС

БАКУ/ Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился со специальным представителем Европейского союза (ЕС) по Центральной Азии, послом Эдуардом Стипрайсом.

Как сообщает Trend, об этом Х.Гаджиев поделился публикацией на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что с Э. Стипрайсом состоялись плодотворные дискуссии по вопросам регионального сотрудничества, особенно по возможностям развития связи, а также по проектам Транскаспийского коридора и TRIPP.

Помощник президента подчеркнул, что, учитывая полноправное членство Азербайджана в Центральноазиатском консультативном совете, существуют значительные возможности для сотрудничества в этом формате.