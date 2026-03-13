Необходимо переосмыслить обсуждение изменения климата - президент COP24

БАКУ/Trend/ - Необходимо переосмыслить обсуждение изменения климата.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил экс-заместитель министра окружающей среды Польши, президент COP24 Михал Куртыка на панельном заседании "Вне переговоров: борьба за устойчивость COP" в рамках XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

По его словам, в 1992 году, когда была организована Конференция сторон, человечество могло спроектировать свое будущее без бремени традиционных экзистенциальных угроз.

"Сегодня ситуация совершенно иная. У нас есть COVID, болезни, войны - не одна, а целый ряд конфликтов, есть угрозы голода, энергетической безопасности. Все элементы традиционных человеческих проблем вновь актуальны. Нам необходимо переосмыслить обсуждение изменения климата и сделать его более целостным, включив современные вызовы, иначе мы рискуем становиться все менее эффективными", - сказал Куртыка.

Он подчеркнул, что подход необходимо полностью пересмотреть: больше нельзя говорить, что люди могут голодать, но при этом обязаны соблюдать цели по сокращению выбросов, или что они могут находиться в небезопасных условиях при условии прекращения добычи нефти и газа.

"У нас есть крайне сложные задачи, но если мы не будем их решать и не поместим изменение климата в более широкий контекст вызовов, с которыми сталкивается человечество в 2026 году, процесс будет становиться все менее эффективным",- сказал Куртыка.