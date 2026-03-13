Посол КНР поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации китайских граждан из Ирана

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана активно содействовало эвакуации граждан Китая из Ирана, оказав помощь более чем 600 китайским гражданам, которые пересекли границу через пограничный пункт Астара.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй на брифинге в Баку.

"Это еще раз продемонстрировало высокий уровень политического доверия и взаимопонимания между нашими странами", - сказала она.

Л.Мэй подчеркнула, что китайская сторона высоко ценит оказанную помощь.

"Хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить искреннюю благодарность правительству Азербайджана за поддержку и содействие", - отметила посол.