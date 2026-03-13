БАКУ/Trend/ - В Коллегию адвокатов Азербайджана принято 50 новых членов.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на торжественной церемонии присяги и награждения членов Коллегии.

Он отметил, что Коллегия адвокатов является крупнейшей профессиональной организацией, объединяющей юристов. С 2018 года процесс приема в адвокатуру был существенно расширен, и за этот период проведено в общей сложности 16 тестовых экзаменов. В этих экзаменах участвовали 6 893 кандидата, из которых 2 036 успешно завершили обязательный этап обучения, принесли присягу и стали членами Коллегии:

"На сегодняшнем мероприятии в торжественной обстановке присягу приняли еще 50 кандидатов, чтобы стать членами Коллегии. Таким образом, общее число действующих адвокатов в стране достигло 2 867 человек. Среди вновь принятых 35 - мужчины и 15 - женщины. Из них 6 будут работать в регионах, а 44 - в столице».

А.Багиров добавил, что с учетом новых членов число женщин-адвокатов увеличилось до 643 человек, что составляет примерно 22% от общего числа членов. Это свидетельствует о постепенном укреплении гендерного баланса в профессии адвоката.