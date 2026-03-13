Названы страны, с которыми у Азербайджана в 2025 г. отменены взаимные визовые требования

БАКУ /Trend/ - Стало известно, с какими странами были подписаны двусторонние соглашения, предусматривающие взаимное освобождение граждан от визовых требований, сообщает Trend со ссылкой на отчёт Кабинета министров Азербайджана о деятельности в 2025 году, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Так, это следующие двусторонние соглашения:

- между Азербайджанской Республикой и Фиджи, Антигуа и Барбуда — для владельцев общегражданских, служебных и дипломатических паспортов;

- между Азербайджанской Республикой и Бенином, Доминиканской Республикой, Бангладеш, Багамскими островами, Таиландом, Непалом, Гватемалой — для владельцев служебных и дипломатических паспортов;

- между Азербайджанской Республикой и Оманом, Иорданией, Перу, Колумбией, Малайзией, Гонконгом (Специальный административный район КНР) и Макао (Специальный административный район КНР) — для владельцев общегражданских паспортов;

- между Азербайджанской Республикой и Камбоджей — для владельцев служебных паспортов.