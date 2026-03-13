Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 марта

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 13 марта.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9556 маната, 1 турецкая лира - 0,0385 маната, а 100 российских рублей - 2,1356 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9556
|AUD
|1,2008
|BYN
|0,5961
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1141
|CZK
|0,08
|CNY
|0,2469
|DKK
|0,2617
|GEL
|0,6244
|HKD
|0,2172
|INR
|0,0184
|GBP
|2,2664
|SEK
|0,1815
|CHF
|2,1605
|ILS
|0,5411
|CAD
|1,2459
|KWD
|5,5321
|KZT
|0,3466
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,4996
|MDL
|0,0981
|NOK
|0,1748
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6075
|PLN
|0,4578
|RON
|0,3839
|RUB
|2,1356
|RSD
|0,0167
|SGD
|1,3287
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3176
|TRY
|0,0385
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0384
|JPY
|1,0659
|NZD
|0,9912