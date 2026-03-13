Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 марта

Экономика Материалы 13 марта 2026 09:07 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 марта

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 13 марта.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9556 маната, 1 турецкая лира - 0,0385 маната, а 100 российских рублей - 2,1356 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9556
AUD 1,2008
BYN 0,5961
AED 0,4628
KRW 0,1141
CZK 0,08
CNY 0,2469
DKK 0,2617
GEL 0,6244
HKD 0,2172
INR 0,0184
GBP 2,2664
SEK 0,1815
CHF 2,1605
ILS 0,5411
CAD 1,2459
KWD 5,5321
KZT 0,3466
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,4996
MDL 0,0981
NOK 0,1748
UZS 0,014
PKR 0,6075
PLN 0,4578
RON 0,3839
RUB 2,1356
RSD 0,0167
SGD 1,3287
SAR 0,453
xdr 2,3176
TRY 0,0385
TMT 0,4857
UAH 0,0384
JPY 1,0659
NZD 0,9912
