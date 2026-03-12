Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Баку обсудили сотрудничество с Программой ООН по населенным пунктам и подготовку к WUF13 (ФОТО)

Политика Материалы 12 марта 2026 23:47 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - 12 марта председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев встретился с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Анаклаудией Россбах.

Как передает Trend, об этом председатель Госкомитета написал в соцсети X.

Он сообщил, что в ходе встречи обсуждался процесс подготовки к 13-й сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13), которая состоится в Баку в мае.

"Было отмечено, что к предстоящему мероприятию проявляется высокий международный интерес, и на сегодняшний день уже зарегистрировалось около 15 000 участников. Мы также обсудили основные вопросы, связанные с организацией форума, и предстоящие этапы подготовки. Мы уверены, что WUF13 станет важной международной платформой для обсуждения глобальных вызовов, связанных с устойчивым городским развитием и жилищной политикой. Вместе с этим мы обменялись мнениями о расширении сотрудничества между Азербайджаном и Программой ООН по населенным пунктам, включая совместные проекты, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре", - говорится в публикации.

