Средний коридор - движущая сила интеграции региона ЦА и Южного Кавказа с Западом - Микаил Джаббаров

БАКУ/Trend/ - Средний коридор - это движущая сила интеграции региона Центральной Азии и Южного Кавказа с Западом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

Министр отметил, что Средний коридор соединяет Центральную Азию и Южный Кавказ в единое пространство.

"Он важен не только для торговли и транзита товаров из Китая и Азии в Турцию и Европу и обратно. Но, еще более важно то, что он используется как реальная движущая сила экономического роста, торговли и интеграции региона с Западом", - сказал М. Джаббаров.

М. Джаббаров подчеркнул, что в транспортной сфере в широком смысле существуют серьезные вызовы. При этом по вопросу универсальных прав существуют различные точки зрения, однако любые правила, по его словам, лучше, чем их полное отсутствие.

Министр также подчеркнул, что существуют разные площадки для дискуссий, обмена мнениями и обсуждения существующих вызовов. Такие форматы в конечном итоге служат достижению общей цели.