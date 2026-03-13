В Бакинской музыкальной академии состоялся концерт, посвященный юбилею выдающегося композитора Сергея Прокофьева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся концерт "Прокофьев-135", посвященный юбилею выдающегося русского композитора, пианиста и дирижёра, сообщает Trend Life.

Ведущая и художественный руководитель проекта, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алена Инякина рассказала о основных этапах жизни и творчества гениального музыканта, а также о том, как яркий новатор, произведения которого отличаются самобытным и легко узнаваемым стилем Прокофьев своим творчеством оказал большое влияние на многих композиторов следующих поколений и развитие академической музыки в целом.

Творчество Сергея Прокофьева составило целую эпоху в мировой музыкальной культуре XX века. Бакинская публика имела уникальную возможность прикоснуться к творчеству одного из самых знаковых композиторов прошлого столетия. Первый Фортепианный концерт, "Сарказмы" и "Наваждение" для фортепиано, фрагменты оперы "Война и мир", балетов "Ромео и Джульетта" и "Золушка", а также романсы композитора на стихи Анны Ахматовой и Зинаиды Гиппиус прозвучали в исполнении заслуженного артиста Азербайджана Антона Ферштандта, лауреатов международных конкурсов: солистки Азербайджанского Государственного Академического музыкального театра Юлии Гейдаровой, старшего преподавателя БМА Лады Мухтаровой, доцента Наргиз Кенгерли, Зулейхи Усубовой, студентки БМА Азерин Мустафазаде (класс профессора Н.Римази).

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!