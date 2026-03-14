Международная коалиция ЮНЕСКО стремится обестпечить инклюзивность и устойчивость в городском развитии - председатель

БАКУ/ Trend/ - Международная коалиция ЮНЕСКО стремится обеспечить инклюзивность и устойчивость в городском развитии.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил председатель Международной коалиции ЮНЕСКО за инклюзивные и устойчивые города и президент Европейской коалиции городов против расизма Бенедетто Закчироли на панельной дискуссии "Глобальное сотрудничество для вопросов поселения: перспективы для WUF13", состоявшейся сегодня в Баку в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, сегодня в некоторых странах мира наблюдаются серьезные недостатки в этом направлении, что свидетельствует о сложности проблемы. Сложившаяся ситуация показывает, что в этой области не существует единой и универсальной модели решения. Поэтому сети данной области, функционирующие на разных уровнях, должны быть гибкими и способными оказывать эффективную поддержку при необходимости:

"Например, программа городского развития, реализуемая в Таиланде, охватывает 90 000 семей и обеспечивает жильем 1500 семей, проживающих в неформальных поселениях. Такие инициативы также способствуют решению проблем на рынке аренды жилья, таких как контроль за арендной платой и необоснованные выселения арендаторов.

Эта политика должна охватывать не только определенные группы, но и различные слои общества. От такого подхода должны получать выгоду мигранты, люди с инвалидностью, молодежь и люди, подвергающиеся дискриминации. Главная цель - обеспечить доступность жилищных прав для всех".

Он отметил, что подход ЮНЕСКО заключается не в наказании городов санкциями.

"Напротив, цель состоит в том, чтобы показать городам, в каком направлении им нужно двигаться, направить их к более инклюзивной и справедливой среде обитания.

В настоящее время около 3 миллиардов человек в мире живут в неадекватных жилищных условиях. Среди них много молодежи и детей. Этот факт ясно показывает масштаб и неотложность проблемы.

Именно поэтому сотрудничество и постоянный диалог имеют важное значение. Вопрос не только в том, с чего начать. Ключевое значение имеет принятие мер, даже если это означает начало с самого конца процесса. И наша основная обязанность ясна: никто не должен остаться в стороне".