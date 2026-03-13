Макрон объявил о гибели французского солдата в ходе конфликта на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - На фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о гибели французского солдата в результате удара беспилотника в иракском городе Эрбиль.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на официальный аккаунт президента Франции в соцсети Х.

Согласно информации, погибший - старший сержант 7-го батальона альпийских стрелков Арно Фрион.

Макрон подтвердил, что, кроме того, ранения получили несколько солдат.

Ранее сообщалось, что удар беспилотника был нанесен по базе, где совместно дислоцируются курдские группировки и французские войска.