Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Макрон объявил о гибели французского солдата в ходе конфликта на Ближнем Востоке

В мире Материалы 13 марта 2026 14:26 (UTC +04:00)
Макрон объявил о гибели французского солдата в ходе конфликта на Ближнем Востоке
Фото: EPC

Читайте Trend в

Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о гибели французского солдата в результате удара беспилотника в иракском городе Эрбиль.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на официальный аккаунт президента Франции в соцсети Х.

Согласно информации, погибший - старший сержант 7-го батальона альпийских стрелков Арно Фрион.

Макрон подтвердил, что, кроме того, ранения получили несколько солдат.

Ранее сообщалось, что удар беспилотника был нанесен по базе, где совместно дислоцируются курдские группировки и французские войска.

Лента

Лента новостей

Читать все новости