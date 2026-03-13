Анар Багиров обнародовал число желающих стать адвокатами в Азербайджане

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Общество Материалы 13 марта 2026 11:35 (UTC +04:00)
БАКУ/ Trend/ - В последние годы около 7000 юристов приняли участие в экзаменационном процессе и подали заявки на получение статуса адвоката.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на торжественной церемонии присяги и награждения членов Коллегии адвокатов.

А.Багиров отметил, что Коллегия адвокатов проводит экзамены полностью прозрачно:

"Ни в одной другой стране Коллегия адвокатов не публикует отчеты. Мы стремимся устранить пробелы, присутствующие в этих статистических данных. Адвокаты должны доказать, что на государственной службе они достойно выполняют свои обязанности".

