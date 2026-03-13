Кредит на ремонт до 200 000 манатов от Банка ABB

Для клиентов, которым необходимы большие суммы для выполнения ремонтных работ, Банк ABB предлагает выгодные условия. Кредит на ремонт до 200 000 манатов теперь можно получить в Банке ABB на выгодных условиях, на длительный срок и полностью онлайн. Это уникальная возможность для ремонта не только квартир, но и частных домов, дач и объектов, для которых требуется особенно большой бюджет.

Условия кредита:

Максимальная сумма: до 200 000 AZN

Годовая процентная ставка: от 14%

Срок: до 59 месяцев

Каждый гражданин Азербайджана с официальным доходом может воспользоваться этой возможностью. Кредит можно оформить через платформу ABB Home, мобильное приложение ABB mobile, официальный сайт Банка или в любом филиале Банка ABB.

Подробную информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, по телефону Информационного центра 937, а также на официальных страницах Банка в социальных сетях.