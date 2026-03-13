Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Проходит второй день XIII Глобального Бакинского форума (ФОТО)

Азербайджан Материалы 13 марта 2026 10:25 (UTC +04:00)
Проходит второй день XIII Глобального Бакинского форума (ФОТО)

Алёна Павленко
БАКУ/Trend/ - Проходит второй день XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

Как сообщает в пятницу Trend, сегодня пройдут дискуссии на следующие темы: "Китай и Инициатива глобального управления", "За пределами переговоров: борьба за сохранение жизнеспособности COP", "Средний коридор и евразийский транспортный узел", "Африка: сегодня и завтра", "Ускорение реализации Повестки-2030: инклюзивный рост и устойчивая взаимосвязанность".

Новость обновляется

