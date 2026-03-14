...
В Баку прошёл курс НАТО (ФОТО)

Материалы 14 марта 2026 10:09 (UTC +04:00)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Фирая Нуризаде
БАКУ/ Trend/ - В соответствии с программой «Партнёрство ради мира» между Азербайджаном и НАТО, в рамках Концепции оперативных возможностей был проведён курс подготовки оценщиков первого уровня (ETC - 49 - Evaluator Training Course).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Участниками курса, организованного в Центре военных игр Национального университета обороны, были 22 представителя Азербайджана, а также 30 инструкторов и слушателей из стран НАТО и государств-партнёров. В ходе курса были проведены различные теоретические и практические занятия как индивидуально, так и в группах.

Основная цель курса — сертификация квалифицированных военнослужащих для оценки частей и подразделений, заявленных в Объединённые силы Альянса.

