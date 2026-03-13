Топливная зависимость Кыргызстана: что показал иранский кризис

БАКУ/ Trend/ - Кыргызстан столкнулся с рисками из-за ситуации в Иране, которая приводит к постепенному росту мировых цен на энергоносители, что оказывает давление на мировой энергобаланс.

Кыргызстан практически полностью зависит от импорта нефтепродуктов. Прямых поставок из стран Персидского залива страна не получает, но рост мировых котировок неизбежно отражается на внутреннем рынке. Растут цены на топливо, усиливается инфляция, увеличиваются издержки в транспорте, сельском хозяйстве и промышленности. Дополнительным фактором риска становится укрепление доллара, к которому привязаны расчеты за энергоресурсы, создавая нагрузку на валютный рынок и платежный баланс.

Торговля Кыргызстана с Ираном в прошлом году составила $80 млн. Из Кыргызстана экспортировались бобовые и орехи, из Ирана - лакокрасочная продукция, строительные материалы и определенные продукты. Для экономики Кыргызстана сумма торговли с Ираном относительно невелика, однако геополитическая ситуация в регионе напрямую влияет на глобальные рынки энергоресурсов. Недавние авиаудары США и Израиля по объектам в Иране вызвали резкий рост цен на нефть и авиационный керосин и усилили неопределенность на мировом энергетическом рынке.

В краткосрочной перспективе ключевое для государства - удержать стабильные цены и обеспечить отсутствие дефицита топлива на внутреннем рынке. Например, недавно Служба антимонопольного регулирования при министерстве экономики и коммерции совместно с нефтетрейдерами провела рабочую встречу, где было подтверждено, что текущие запасы топлива рассчитаны примерно на два месяца, при этом поставки пока осуществляются бесперебойно, а цены пока сдерживаются на уровне 3 сом/литр для бензина и дизеля. В случае дальнейшего роста котировок правительство готово использовать меры сглаживания - от налоговых решений до распечатывания государственных резервов.

Однако кризис в связи с ситуацией в Иране вновь подчеркнул структурную уязвимость энергобаланса. Чем дольше сохраняется нестабильность на мировом рынке, тем более актуальной становится задача снижения зависимости экономики от импорта энергоресурсов. В этой связи Бишкек активно развивает сектор "зеленой" и возобновляемой энергетики, включая малые гидроэлектростанции и солнечные проекты, что постепенно укрепляет энергетическую безопасность страны.

Таким образом, даже на фоне относительно небольших торговых объемов с Ираном ситуация показывает, что Кыргызстан напрямую ощущает влияние процессов колебаний мировых цен на энергоресурсы что делает необходимыми комплексные внутренние меры.

Если напряженность на Ближнем Востоке вскоре спадет, негативное влияние на внутренние цены, вероятно, будет кратковременным и ограничится локальным ценовым всплеском. При сохранении колебаний мировых котировок нефти давление на цены и инфляцию в Кыргызстане усилится, что потребует более активного использования государственных резервов и инструментов регулирования. В случае расширения кризиса государству придется ускорить реформы в энергетическом секторе, активизировать развитие альтернативной энергетики и диверсифицировать источники поставок, чтобы снизить зависимость экономики от импорта топлива и укрепить долгосрочную устойчивость.