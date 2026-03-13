Названо число подстанций, построенных на освобождённых территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На освобождённых от оккупации территориях на сегодня построено 33 подстанции напряжением 35 кВ, 14 подстанций напряжением 110 кВ и 1 подстанция напряжением 330 кВ.

Как сообщает Trend, это отражено в отчёте о деятельности Кабинета министров Азербайджана за 2025 год, который сегодня обсуждался на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно отчёту, проложены линии электропередачи протяжённостью 1067,7 км напряжением 35 кВ, 774 км — напряжением 110 кВ, 262 км — напряжением 330 кВ, а также 74,3 км линий напряжением 0,4 кВ.

В течение 2025 года были открыты подстанция «Ханкенди-1» напряжением 110/35/10 кВ в городе Ханкенди, а также Цифровой центр управления электросетями в Лачинском районе.